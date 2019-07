GdS – Bologna, Mihajlovic shock: combatte contro la leucemia

Il mondo del calcio si ferma. L’Italia si ferma. Bologna si ferma. Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. L’allenatore del Bologna lo ha confessato ieri pomeriggio in conferenza stampa a Casteldebole, parlando con chiarezza e massima sincerità. Il serbo è apparso visibilmente scosso, ma non abbattuto. Non vinto, questo mai. Come è sempre stato, Mihajlovic è carico e determinato a sconfiggere la malattia. Non vede l’ora di iniziare le cure (martedì 16 luglio all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna) per tornare in campo il prima possibile, a sostenere e guidare la sua squadra.

D’altronde, il Bologna è stato chiaro. Non importa quanti mesi ci vorranno: Sinisa Mihajlovic rimane l’allenatore del Bologna. La sua confessione è ovviamente drammatica e improvvisa, proprio perché fino a due giorni prima del ritiro nessuno sapeva nulla, ma oltre alle lacrime ci sono anche gli occhi della tigre. Il coraggio non gli è mai mancato. Tutti sono convinti che Mihajlovic ce la farà: deve farcela. Per tutti quanti. Per il Bologna. Per la sua famiglia. Per sé stesso.

Fonte: La Gazzetta dello Sport