GdS – Bologna, lo stop sorride agli infortunati: riecco i due laterali

L’unica nota positiva di questo stop forzato a causa del Coronavirus è il rientro degli infortunati. Il Bologna, come tutte le altre squadre, può così recuperare i suoi giocatori che erano finiti ai box nei mesi passati. In particolare, Mihajlovic ritrova Mitchell Dijks e Ladislav Krejci, che a Casteldebole non vedevano in condizione dal 2019. L’olandese è fuori dal 22 settembre, mentre il ceco dal 4 dicembre: in due, hanno saltato ben 34 partite in questa stagione.

Tanta sfortuna per entrambi: due lunghi calvari che hanno lasciato la corsia di sinistra senza un vero proprietario. Il ruolo di terzino sinistro è stato per mesi senza padrone. Il tecnico serbo si è dovuto inventare Denswil – centrale di natura – e alle volte spostare Mbaye, che predilige decisamente la fascia destra. Ora però Dijks e Krejci hanno avuto il tempo per recuperare e, se mai la Serie A dovesse riprendere, saranno a disposizione del mister per la volata finale.

