GdS – Bologna-Lecce, le probabili formazioni

Oggi pomeriggio il Lecce farà visita al Bologna al Dall’Ara. In difesa Mihajlovic ha scelte quasi obbligate: fuori Tomiyasu e Bani, dentro Mbaye e Denswil. A centrocampo spazio per Svanberg al fianco di Medel. Sugli esterni probabile la presenza di Skov Olsen e Barrow: ancora in panchina dunque Orsolini e Sansone. Prima punta Palacio.

Tra i salentini, Liverani potrebbe mettersi a specchio. Spazio dunque, almeno inizialmente, solo per uno tra Saponara e Falco. Davanti alla difesa ci saranno Petriccione e Tachtsidis, mentre faranno i “finti” esterni Barak e Mancosu. Prima punta Lapadula.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Lecce (4-2-3-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Petriccione, Tachtsidis; Barak, Falco, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”