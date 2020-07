GdS – Bologna-Lecce, Barrow ospita Lapadula

La sfida di oggi pomeriggio tra Bologna e Lecce sarà anche lo scontro tra Musa Barrow e Gianluca Lapadula. L’attaccante rossoblu è il capocannoniere della squadra in questo post lockdown con 5 reti, staccando nettamente tutti gli altri. Da quando è arrivato a gennaio, il classe 1998 ha totalizzato 8 reti. La prima, da subentrato, a Ferrara contro la Spal, poi la doppietta all’Olimpico contro la Roma. Quindi i sigilli consecutivi alla ripresa del campionato: Sampdoria, Cagliari, Inter e Sassuolo. E infine quello contro il Napoli. Da esterno sinistro o da centravanti cambia poco: il gambiano sta facendo la differenza.

Va alla grande anche Lapadula, che però è a Lecce dalla scorsa estate – in prestito dal Genoa. L’attaccante dei salentini ha totalizzato fin qui 9 gol, e come Barrow vuole arrivare in doppia cifra prima della fine della stagione. Decisiva la sua doppietta a Napoli a febbraio, ma pesanti sono stati anche i gol consecutivi realizzati con Sampdoria, Sassuolo, Lazio e Cagliari. Così come la doppietta al Brescia. Arrivare a 10 gol sarebbe qualcosa di storico per il Lecce, che avrebbe così due giocatori in doppia cifra – l’altro è Mancosu, già a 12. Non accadeva dalla stagione 2004/05, quando Vucinic e Bojinov incantavano il Via del Mare.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”