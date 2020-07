GdS – Bologna, la decisione del club sulla squalifica di Soriano

Roberto Soriano è stato espulso domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter per aver utilizzato un’espressione “ingiuriosa” nei confronti dell’arbitro Pairetto. Il Giudice Sportivo ci è andato pesante, ed ha squalificato il trequartista del Bologna per 2 giornate. Soriano, dunque, non sarà a disposizione di Mihajlovic né domani sera al Dall’Ara contro il Sassuolo né domenica sera a Parma. Questo, in teoria.

Il Bologna sembra infatti aver tutte le intenzioni di fare ricorso per la squalifica del classe 1991. In queste ore il club rossoblu preparerà i documenti da presentare a chi di dovere, e nei prossimi giorni riceverà risposta. Se il Giudice Sportivo dovesse alla fine cambiare idea, Soriano sarà arruolabile per la trasferta del Tardini; in caso contrario, spazio ancora a Svanberg.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”