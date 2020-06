GdS – Bologna, Krejci è tornato a disposizione

Arrivato nell’estate del 2016, Ladislav Krejci si è subito mostrato come la sorpresa del campionato. Con Donadoni si è infatti trovato alla grande, totalizzando ben 37 presenze in Serie A alla prima stagione in Italia. Esterno alto a sinistra, ha spesso garantito grande corsa, sacrificio e duttilità. Poi però qualcosa è cambiato. Il Bologna ha cominciato ad investire sui giovani di qualità, e Krejci ha perso il posto da titolare fin dall’anno successivo.

Il periodo buio è però arrivato davvero con Mihajlovic, tornato sulla panchina rossoblu nel gennaio del 2019: da lì fino a maggio, il ceco ha totalizzato appena 7 presenze. Abbassato a terzino, davanti a lui nelle gerarchie c’era Mitchell Dijks. L’infortunio dell’olandese gli ha ridato una chance a settembre, ma il classe 1992 è riuscito a sfruttarla solo fino al 4 dicembre: il problema accusato ad Udine in Coppa Italia ha fermato anche lui fino ad oggi. Ora che la Serie A riprenderà, però, Krejci sarà a disposizione del tecnico serbo: la concorrenza sarà elevata, ma il ceco ha voglia di ricominciare a correre.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”