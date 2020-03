GdS – Bologna, gli esiti del mercato invernale: super Barrow, delude Dominguez

In questa pausa non prevista, tutta la Serie A è ferma. Lo sono anche i giocatori del Bologna, con lo staff tecnico che avrà quindi il tempo di pensare ad un possibile richiamo di preparazione una volta tornati a Casteldebole. Tempo per pensare ce l’avrà anche la dirigenza rossoblu, che dovrà valutare entro il termine della stagione (fine giugno?) i risultati dati dal mercato invernale. Per volere di Mihajlovic, a gennaio sono arrivati in Emilia profili interessanti, tra cui quelli di Musa Barrow e di Nicolas Dominguez.

Il primo era dell’Atalanta, ma per mesi si era dovuto accontentare di soli spezzoni di gara: conosceva già la Serie A, ma non aveva assolutamente il ritmo partita nelle gambe. Il secondo invece è arrivato dal campionato argentino, ma come stella indiscussa: titolare inamovibile del Velez e nuova meteora della nazionale, è sbarcato a Bologna con i presupposti del campione. Finora, però, le cose si sono evolute all’esatto opposto. L’attaccante gambiano ha scalato in fretta le gerarchie: grazie agli infortuni dei compagni e ai 3 gol realizzati contro Spal e Roma, ora è un punto fermo di questo Bologna. Il centrocampista argentino invece ha faticato molto ad adattarsi al nostro calcio, e l’exploit di Schouten lo ha segregato alla panchina. Da capire ora come torneranno i ragazzi dopo questa quarantena forzata.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”