GdS – Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Oggi alle 18 il Bologna ospita il Genoa al Dall’Ara, gara valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie A. I padroni di casa devono fare i conti con le solite defezioni. Oltre ai lungodegenti Dijks, Krejci, Medel, Sansone e Santander, Mihajlovic deve rinunciare anche a Soriano, che non riesce a recuperare. In compenso, però, stringono i denti Barrow e Orsolini, entrambi usciti malconci da Roma. Davanti alla solita difesa ci sarà Poli al fianco di Schouten. L’unico vero ballottaggio è sulla trequarti, ma Svanberg è decisamente favorito su Dominguez. Prima punta ovviamente Palacio.

Dall’altra parte Nicola sceglie il 3-5-2. Out Romero e Schone, sarà Radovanovic a guidare il centrocampo; probabile l’impiego sia di Behrami che di Sturaro da mezzali. Davanti certo del posto Sanabria: il suo partner sarà uno tra Pandev e Pinamonti, con il primo in vantaggio. Solo panchina ovviamente per Destro.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Sanabria, Pandev. All. Nicola

