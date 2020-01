GdS – Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Tra infortuni e mercato, il Bologna deve far fronte ad una piccola emergenza. Mihajlovic non sembra infatti aver grande possibilità di scegliere l’11 titolare di domani alle 12.30 al Dall’Ara contro la Fiorentina. Davanti a Skorupski torna Danilo in coppia con Bani, mentre Tomiyasu e Denswil saranno gli esterni. Ai box invece Krejci e Dijks. Dzemaili è ancora alle prese con l’influenza, e potrà al massimo andare in panchina: i mediani saranno dunque ancora Poli e Medel. La batteria dei trequartisti sarà la stessa di Lecce: Orsolini-Soriano-Sansone. La prima punta, infine, sarà ancora Palacio, visto che comunque Santander ha ripreso a lavorare a pieno regime solo a metà settimana. Panchina iniziale per Svanberg e Skov Olsen.

Per quanto riguarda la Viola, c’è l’esordio in panchina di Iachini, che dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Ballottaggio Lirola-Sottil a destra e Benassi-Badelj a centrocampo, con i primi in vantaggio. Davanti ritorna invece dall’infortunio Chiesa, che dovrebbe far coppia con Vlahovic: possibile panchina iniziale quindi per Boateng.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”