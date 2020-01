GdS – Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Oggi il Bologna ospita la Fiorentina alle ore 12.30. Scelte obbligate quasi per Mihajlovic, che in difesa non potrà contare sugli infortunati Krejci e Dijks e a centrocampo su Dzemaili e Dominguez: il primo è a casa con l’influenza, il secondo non è ancora stato tesserato per problemi burocratici. Davanti a Skorupski ci sarà dunque la solita linea a 4 senza Mbaye, in mediana Poli e Medel. La batteria di trequartista a sostegno dell’unica punta Palacio sarà formata da Orsolini-Soriano-Sansone.

Esordio stagionale in panchina per Iachini invece, che porterà alla Viola il suo 3-5-2. Rispetto a Montella, il nuovo mister dovrebbe rimettere al centro Pulgar e lasciar fuori Badelj: chance per Benassi. Davanti recupera Chiesa, fuori però Boateng: al suo posto il giovane Vlahovic.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”