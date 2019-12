GdS – Bologna e Milan le squadre più “dure” della Serie A

Alla 15^ giornata di Serie A si affrontano Bologna e Milan. La sfida di domenica sera al Dall’Ara offre molteplici risvolti: dallo scontro diretto in classifica visto che le due formazioni sono distanti solo un punto al confronto sul mercato per Ibrahimovic. Bologna-Milan è però anche la sfida tra le due squadre più “dure” del nostro campionato.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, guardando le statistiche ci si aspetta una gara decisamente maschia al Dall’Ara. Il Bologna è infatti la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli in questa stagione dopo 15 gare: ben 47 ammonizioni per i ragazzi di Mihajlovic. Segue proprio il Milan con 44; i rossoneri sono invece al primo posto – secondo in Europa dietro solo al Monaco – per espulsioni (5). Il giocatore che ha ricevuto più cartellini gialli tra i rossoblu è Bani (6); altrettanti ne ha ricevuti fra i rossoneri Bennacer. Già 2 rossi invece per Calabria.