GdS – Bologna, Dijks mette la Juventus nel mirino

La miglior notizia dall’infermeria del Bologna in questi giorni arriva da Mitchell Dijks. Il terzino olandese sta meglio, tant’è che domenica ha ripreso ad allenarsi – seppur parzialmente – con il resto del gruppo. Il ragazzo continuerà a svolgere il suo percorso di recupero, consapevole di aver qualche giorno in più per rientrare. Con tutta probabilità, infatti, domani la Lega ufficializzerà lo slittamento del calendario: avendo già giocato, il Bologna rimarrebbe a riposo questo weekend.

La prossima sfida in programma per i rossoblu sarebbe quindi quella con la Juventus, che, seguendo le probabili decisioni del Consiglio, verrebbe fissata venerdì 13 marzo. Ecco quindi che Dijks punta proprio il match contro i bianconeri. L’olandese ha infatti altri 10 giorni pieni per allenarsi e riunirsi a tutti gli effetti ai suoi compagni. Se tutto dovesse andar bene, Mihajlovic potrebbe convocare il numero 31 per il match del Dall’Ara.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”