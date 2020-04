GdS – Bologna al lavoro per il nuovo Dall’Ara: in settimana firme per il mutuo

All’ordine del giorno c’è sempre ovviamente la questione emergenza sanitaria: il Bologna aspetta di capire quando e come potrà tornare ad allenarsi. Allo stesso tempo, però, una delle priorità del club rossoblu rimane il progetto per il restyling del nuovo Dall’Ara. In questa fase di stop, infatti, la società si è data da fare dal punto di vista burocratico: è solo questione di giorni per avviare ufficialmente la macchina dei lavori.

La prossima settimana, infatti, l’amministratore delegato del Bologna Fenucci ed il presidente del Credito Sportivo Andrea Aboldi si incontreranno per le firme dei documenti: ciò attiverà il mutuo destinato a ricoprire gran parte dei costi per lo stadio. Il mutuo sarà poi erogato da più istituti di credito poco prima dell’inizio dei lavori, la cui previsione è stimata tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Nonostante le difficoltà economiche che il virus lascerà, il comune di Bologna dovrebbe contribuire in buona parte alla costruzione dell’impianto: dei 90-100 milioni di euro previsti per l’intera struttura, il comune dovrebbe coprirne circa un terzo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”