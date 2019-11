Gds – Bivio per Dzemaili

Blerim Dzemaili fu scelto come capitano del Bologna da Filippo Inzaghi e questa investitura venne confermata anche al momento dell’arrivo di Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista è uno dei senatori della squadra, ma nel corso di questa stagione, complice anche l’infortunio subito durante la preparazione estiva, ha disputato solo 4 partite da titolare, in totale le sue presenze sono state 10 sulle 12 giocate. Con l’arrivo di Dominguez, che probabilmente giocherà nella mediana del 4-2-3-1, e l’abbondanza in quel ruolo, rischia di ridursi ulteriormente il minutaggio di Dzemaili.

Il contratto del capitano scade nel 2020 e dunque a gennaio il centrocampista e la società dovranno decidere come indirizzare la questione: un’ipotesi è che Dzemaili rimanga fino alla scadenza del contratto per poi liberarsi e nel frattempo fare da tutor al nuovo acquisto Dominguez, le alternative sono un rinnovo fino al 2021 o la cessione, ma oggi proposte concrete non sono arrivate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.