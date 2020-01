GdS – Barrow va veloce, ma contro il Brescia torna Sansone

L’avventura di Musa Barrow a Bologna è partita col botto. Dopo lo spezzone di gara con il Verona, la buona mezz’ora concessagli da Mihajlovic a Ferrara contro la Spal ha fatto gioire i tifosi rossoblu. Dopo appena 70 secondi dal suo ingresso in campo, infatti, il numero 99 ha segnato il gol dell’1-2. Arrivato dall’Atalanta per 13 milioni di euro più 6 di bonus, il classe 1998 ha tanta voglia di dimostrare le sue potenzialità alla corte del tecnico serbo.

Corre veloce Musa, che dopo appena 2 presenze ha già fatto innamorare di sé i tifosi del Bologna. Il ragazzo ha talento e si vede, ma ci vuole calma. E’ giovane ed è appena arrivato: non c’è dunque persona migliore di Mihajlovic nel gestire questa situazione. Ecco quindi che, con tutta probabilità, sabato contro il Brescia potrebbe tornare in panchina. Al Dall’Ara rientrerà dalla squalifica Sansone, uno dei perni di questa formazione: probabile anche il ritorno di Palacio, che costringerà Santander ad accomodarsi in panchina dopo due gare consecutive da titolare. Barrow c’è, ma guai a bruciarlo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”