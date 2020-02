GdS – Barrow e Orsolini stringono i denti: i ‘gemelli del gol’ puntano il Genoa

Erano i principali dubbi della vigilia – insieme a Soriano, che ha dovuto alzare bandiera bianca – ma non hanno nessuna intenzione di deludere i propri tifosi. Nonostante le botte ricevute venerdì scorso a Roma, Musa Barrow e Riccardo Orsolini saranno regolarmente in campo oggi al Dall’Ara contro il Genoa. Entrambi esterni d’attacco provenienti – in momenti diversi – dall’Atalanta, sanno come far male all’avversario. Veloci e tecnici, hanno dimostrato come l’uno contro uno sia il loro pane quotidiano.

Nelle ultime 3 partite, infatti, i ‘gemelli del gol’ hanno segnato ben 5 reti (3 Musa, 2 Orso). Il Bologna vince da altrettante gare consecutive, ed il merito è soprattutto loro: Barrow e Orsolini sono diventati micidiali per le difese, che faticano ad affrontare due frecce del genere nella stessa partita. L’Orso è uno dei leader tecnici di questo Bologna: già a quota 7 gol in stagione – e 5 assist – vuole battere il suo record (8) dell’anno scorso. Musa invece è arrivato un mese fa dal mercato di gennaio, ma con umiltà e cattiveria ha già fatto vedere cose fantastiche: 3 reti e un assist in 4 match con la maglia rossoblu. I ‘gemelli del gol’ ci sono ed hanno fame: Genoa avvisato, mezzo salvato.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”