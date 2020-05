GdS – Barrow cresce alla scuola di Mihajlovic

Il Bologna è tornato ad allenarsi, anche se ancora senza vere e proprie partitelle. C’è ovviamente anche Musa Barrow, che in questi giorni è marcato molto da vicino da Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è rientrato a Casteldebole con grande voglia di fare e ricominciare. Uno dei suoi obiettivi – soprattutto in ottica prossima stagione – è presto detto: trasformare Barrow in una prima punta vera. Niente più esterno sinistro di qualità al posto di Sansone, ma bomber vero e proprio in alternanza con Palacio.

Il ragazzo gambiano è arrivato in inverno dall’Atalanta, e subito ha mostrato le sue potenzialità. Mihajlovic – così come Sabatini – ha intravisto tante buone cose, ma vuole concretizzare il tutto. Barrow ha bisogno di migliorare dal punto di vista dell’aggressività, e quindi della cattiveria sotto porta. Il tecnico serbo vuole trasformarlo in un killer spietato in area di rigore: le qualità ci sono tutte. Sotto l’ala esperta del mister, il classe 1998 non può che migliorare.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”