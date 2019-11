Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Emiliano Viviano ha parlato di come si sta tenendo impegnato in questo momento, dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona: “Mi sto allenando con il preparatore dei portieri blucerchiati. Aspetto il primo di gennaio per poter tornare in pista. Per ora non ho ancora nessuna offerta concreta, un anno fa andai alla Spal. Intanto mi alleno con la Sampdoria poi vedremo”.

