Gazzetta – Vince il Villarreal, ma il Bologna c’è

Nonostante la sconfitta esce a testa alta il Bologna di Mihajlovic, battuto ieri 3-4 dal Villarreal a San Marino. Il carattere mostrato dai rossoblù non è passato inosservato alla Gazzetta dello Sport.

Il risultato parla di una sconfitta, ma il campo ha detto che probabilmente i rossoblù meritavano un risultato diverso. Diversi meccanismi da rodare ancora per quanto riguarda la difesa: la coppia Bani-Denswil non brilla, bene Tomiyasu che entra e segna il suo primo gol in maglia rossoblù. A centrocampo poco filtro da parte dei due baby Svanberg e Kingsley. Bene l’attacco soprattutto dopo l’ingresso in campo in contemporanea di Destro e Santander, con il secondo in gol. Insomma, segnali positivi ce ne sono, nonostante la sconfitta.