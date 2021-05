Gazzetta – Verona e Bologna, missione 10° posto: per i soldi e per l’orgoglio

Il piazzamento vale 6,3 milioni. E Mihajlovic torna nello stadio che commosse tutti nel 2019

I rossoblù inseguono a meno tre, ma nella testa di Juric e Mihajlovic in palio non c'è solo il denaro, ma anche l'obiettivo di chiudere nella parte sinistra della classifica e rendere più bella una stagione dove l'obiettivo minimo, quello della salvezza, è stato raggiunto da entrambi con parecchie giornate d'anticipo. Sinisa torna al Bentegodi 632 giorni dopo quel 25 agosto 2019, dove 40 giorni prima venne ricoverato al Sant'Orsola per iniziare la cura contro la leucemia. Merito di una promessa fatta ai suoi giocatori, dove il tecnico serbo disse che alla prima di campionato sarebbe stato regolarmente sulla panchina. E così fu. Finì 1-1 quella partita, mentre all'andata i felsinei batterono 1-0 gli scaligeri con rigore di Orsolini. Stasera mancheranno sia Danilo che Svanberg, che lo staff emiliano proverà a recuperare in vista del match di domenica contro la Juventus, dove farà ritorno al Dall'Ara Joey Saputo.