Gazzetta – Vecchia guardia antipanico: Bologna schiera i suoi veterani

Palacio e Danilo, e a loro Mihajlovic aggiunge pure Gary Medel.

Si affida ai suoi veterani anti-panico Sinisa per non essere risucchiato nella zona calda, proprio come ammesso dallo stesso Miha in conferenza stampa: “Se stanno bene giocano”. Con tre partite in una settimana è lecito aspettarsi un po’ di turnover, ma non sembra quella di stasera la partita designata per farlo. Il reparto-Sudamerica sarà completato da Dominguez, che è entrato molto bene contro la Roma vedendosi annullare un gol per un’ unghia di Palacio in fuorigioco, e da Nehuen Paz. L’importante per il tecnico rossoblù è che la squadra riprenda il proprio standard di atteggiamento, e per questo decide di affidarsi al suo esperto team antipanico.