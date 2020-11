Gazzetta – Var ok a Bologna

Non pienamente positiva la prova di Marinelli per Gazzetta dello Sport.

‘L’arbitro Marinelli si perde qualcosa, ma non incide sull’andamento della gara – scrive la rosa nella moviola – Esagerata la prima ammonizione del match per Hickey, al 23′ non c’è rigore su Palacio: il contrasto con Colley è minimo’.

Ottima invece la prova del guardalinee, è infatti regolare l’azione che porta al gol di Barrow, entrambi i rossoblù sono in posizione regolare, rete poi confermata dal Var.

Fonte-Gazzetta