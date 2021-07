Gazzetta – Van Hooijdonk come papà, ha i geni per convincere il Bologna

L'attaccante classe 2000 è figlio del grande Pierre

Arrivato dal Nac Breda a parametro zero, è esploso l'anno scorso, segnando 16 gol in serie B olandese. Sydney ha grande fisico e fiuto del gol, proprio come il padre. Mihajlovic lo valuterà in ritiro, per poi decidere se tenerlo o mandarlo in prestito. Intanto, nel 6 a 1 con il quale i rossoblù hanno battuto ieri la Bagnolese, c'è stata anche la sua firma.