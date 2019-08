Gazzetta – Una città con Sinisa

La presenza di Sinisa Mihajlovic al Bentegodi continua a far parlare, la sua presenza allo stadio contro ogni previsione, la sua forza in questa difficile battaglia, ha messo d’accordo tutti, sui social, nelle strade, si continua ad esprimere la stima nei riguardi dell’allenatore rossoblù. In particolare Bologna, non intesa come squadra, ma proprio come città, se prima amava l’allenatore, come dimostrato nei giorni successivi all’annuncio, forse adesso lo ama ancora di più. Per l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi, che andò anche a trovare Sinisa, quella del tecnico rossoblù è una lezione a tutto il mondo: “Una lezione per tutti quelli che sono ‘appassionati’ di vittimismo. Perché tutte le persone che usano fare le ‘vittime’ spesso per robe futili, beh, davanti a lui, davanti alla sua lotta titanica, hanno avuto un messaggio fortissimo: con volontà una reazione c’è, oltre ad attaccamento e appartenenza e motivazione straordinaria che possono farti superare enormi difficoltà. Se tu ci metti l’anima, puoi tutto”.

Anche il sindaco di Bologna Virginio Merola ha espresso la sua ammirazione: “E’ stato un bellissimo esempio e con il Bologna abbiamo una bella strada da fare insieme”. Non poteva mancare anche la vicinanza di due bolognesi come Gianni Morandi e Cesare Cremonini. Il primo parla così di Sinisa: “un uomo coraggioso, forte, ci siamo emozionati tutti: che coraggio, forza Sinisa“, mentre il secondo: “Il Bologna ha vinto, anzi ha dominato una partita finita 100-0 ancor prima di cominciare. L’ha vinta anche il Verona e tutto il campionato: grazie Sinisa“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.