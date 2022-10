Gazzetta – Un goleador in più per Motta: è Zirkzee

L'attaccante olandese si è fatto trovare pronto alla sua prima grande occasione e ora il tecnico Thiago Motta ha un goleador in più. Arrivato al Bologna per 8.5 milioni di euro per giocare nel 3-5-2 in coppia con Arnautovic, Zirkzee ha dovuto aspettare il suo momento dopo il cambio di allenatore e il ritorno al 4-2-3-1. La sua chance è arrivata a Napoli per la lombalgia di Arnautovic ma l'allenatore ha voluto precisare che i due, un giorno, giocheranno assieme. Il titolare è chiaramente Arnautovic nel 4-2-3-1 ma la prestazione di Zirkzee a Napoli potrebbe accorciare i tempi ed è un chiaro segnale verso l'allenatore.