Gazzetta – Ultima chance per Dijks

Mitchell Dijks potrebbe ritornare titolare domenica

Nel corso della settimana che ha portato alla sosta, in assenza dei nazionali, Sinisa Mihajlovic ha provato Aaron Hickey a destra e Mitchell Dijks a sinistra, anche se il rientro di Skov Olsen porterà con sé un candidato per il ruolo di quinto in sostituzione di De Silvestri. Gazzetta, però, sottolinea come per l'olandese, anzi il trattore, ci possa essere una possibilità contro il Venezia come quinto di sinistra: 'Dijks ultima chance per riconquistare la fiducia di Mihajlovic' titola il quotidiano. L'ex Ajax, complici gli infortuni, ha avuto un lento declino dalla salvezza 2019 dove arrivò a valere ben 20 milioni di euro. Fino a oggi ha collezionato solo 81 minuti.