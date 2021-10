Gazzetta – Troppi rigori, qualcosa deve cambiare

Già 48 rigori in 10 giornate, la serie A è il campionato più rigido.

Una media di circa 1 rigore ogni 2 partite, che mal si concilia con i numeri degli altri campionati: 21 in Premier, 39 in Liga, 23 in Bundes e così via.. La squadra con maggiori rigori a favore è stata fin ora il Napoli, con nessun rigore contro così come la Roma; nessun rigore per Torino e Spezia, mentre il Bologna è la squadra ad averne subiti i più, sperando che i continui richiami alla classe arbitrale possano portare ad una variazione nel metro di giudizio, in modo che rigori come il secondo di Napoli non vengano più fischiati, unito ad utilizzo più consapevole, ma soprattutto più uniforme del Var in determinate situazioni.