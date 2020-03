Gazzetta – Tre idee per il nuovo bomber del Bologna: Kean, Simeone o Caputo

Che il Bologna di Mihajlovic giochi bene è unanime. Tutti tessono le lodi della squadra senza paura che ogni match scende in campo con la più assoluta voglia di vincere. Ora i tifosi sognano finalmente l’Europa, ma potrebbe mancare ancora un tassello per poter compiere l’impresa.

L’assenza infatti di un bomber con in canna 10-15 gol a stagione potrebbe penalizzare una squadra molto capace di costruire azioni di gol, meno di finalizzarle. Ecco perché la Gazzetta dello Sport ha deciso di sentire le parole di tre ex allenatori del Bologna per scoprire se ai rossoblu serba o meno il super bomber per compiere l’ultimo e determinante salto di qualità.