Gazzetta – Tre anni di Mihajlovic, 1096 giorni dopo si cerca nuovo rilancio

Tre anni fa Mihajlovic batteva l'Inter a San Siro

1096 giorni dopo dei cavalieri che fecero l'impresa ne sono rimasti sei, riporta Gazzetta, e oggi la squadra arriva da sei sconfitte in sette partite. Serve ricaricare le batterie. In mezzo ne sono passate tante, la leucemia, il Covid, la squadra che lo va a salutare dopo la vittoria di Brescia, la cittadinanza onoraria, oggi Mihajlovic ha bisogno di ripercorrere un sentiero motivazionale per fare in modo che questo campionato non sia uguale agli altri. E con l'Empoli, come allora, è vietato fallire. Il bilancio in tre anni è di 39 vittorie, 28 pareggi e 48 sconfitte.