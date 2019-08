Gazzetta – Tomiyasu, uno dei prospetti più interessanti della Serie A

Manca veramente poco all’inizio della stagione 2019-2020, è tempo di speranze e di previsioni, colpisce che in Serie A ci siano già degli under – 21 affermati e titolari, Zaniolo e Donnarumma per esempio, una sorta di cambio di rotta rispetto ad anni in cui il campionato italiano non sembrava chissà quale fucina di talenti.

Nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport ha stilato la lista dei 15 giovani non ancora affermati, ma che potrebbero salire alla ribalta: presente anche Takehiro Tomiyasu. Il giapponese viene definito un giocatore intrigante, colpisce in particolare la qualità tecnica, l’essere ambidestro in abbinamento ad una fisicità non indifferente dovuta anche ai suoi 187 cm di altezza. A livello difensivo le sue qualità migliori sembrano essere la lettura del gioco negli anticipi, la determinazione nei contrasti che non lo rende tuttavia un giocatore rude. Infine certamente uno dei punti di forza del giapponese è la duttilità, le previsioni iniziali lo davano come centrale di difesa, mentre nelle amichevoli ha giocato come terzino destro, dimostrandosi capace di influenzare il gioco anche nella metà campo avversaria.