Gazzetta – Tomiyasu nì, Vignato sì?

Salgono le chances di vedere l'ex Chievo dal primo minuto

Il Bologna ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del match di domenica contro lo Spezia . Buone notizie dall'infermeria, con gli esami di De Silvestri e Skov Olsen che non hanno riportato alcuna lesione.

La cautela per i due giocatori rimane comunque alta in vista della sfida del Dall'Ara. Lo stesso discorso vale anche per Tomiyasu: solo fra oggi e domani si capirà se verrà utilizzato contro lo Spezia. Intanto, crescono le quotazioni circa una possibile titolarità di Vignato.