Gazzetta – Tomiyasu il transformer di Sinisa

L’arma in più di Sinisa Mihajlovic non è un attaccante o un centrocampista, bensì un difensore.

Si tratta di Takehiro Tomiyasu. Il giapponese ormai è un tuttofare, tanto che Gazzetta di oggi lo ha paragonato a un Transformer. ‘Il Transformer di Mihajlovic, così il Bologna ha l’arma tattica’. La duttilità del giapponese è impressionante, ha fatto il terzino, l’ala e in centrale, in 20 partite ha passato almeno 4 ruoli diversi. Importantissimo nelle variazioni tattiche a partita in corso: è in grado di fare tante cose senza scendere di livello.

In taglio basso il punto su Riccardo Orsolini e le sostituzioni. ‘Perché sempre io?’ si legge su Gazzetta, nelle ultime sei partite è stato sostituito cinque volte: ora la sfida contro la Juventus che in estate potrebbe ripensare a lui.