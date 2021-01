Gazzetta – Tomiyasu forza 4: in difesa si moltiplica

Da diverso tempo, Takehiro Tomiyasu sta facendo discutere se rende meglio da terzino o da difensore centrale.

A Bologna sta dimostrando di poter occupare al meglio tutti i ruoli della difesa e Mihajlovic lo ha definito meraviglioso. In questa stagione non ha saltato nemmeno una partita e, secondo il tecnico rossoblù, gli mancano solo un po’ di malizia e scaltrezza per diventare un grande difensore centrale, ma crescerà anche sotto questo punto di vista. Il ragazzo è dotato di buoni piedi, è veloce, abile di testa, impeccabile nell’avvio dell’azione e sta impressionando per capacità di ambientamento e apprendimento. A sottolineare il suo miglioramento sono le cifre del cartellino, pagato 6 milioni ora ne vale quasi 20. Molti non sono ancora convinti del giapponese al centro della difesa e lo preferiscono terzino. Nelle prossime due giornate si dovrà confrontare con Ronaldo e Ibrahimovic e cercherà di strappare gli applausi anche dai più scettici.

Fonte: Gazzetta