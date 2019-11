Gazzetta – Tomiyasu centrale contro il Parma. Bigon vince il ricorso, sarà in panchina

Continuano i lavori in casa Bologna in vista della sfida contro il Parma. Nell’allenamento di ieri, sotto gli attenti occhi di Sinisa Mihajlovic, Tomiyasu ha provato nuovamente da centrale. Sempre più probabile quindi il suo impiego al fianco di Stefano Denswil al centro del reparto arretrato, con Mbaye sulla destra. In mediana è favorito Dzemaili per affiancare Medel, mentre Svanberg verrà schierato trequartista al posto di Soriano.

Nel frattempo è stato accolto il ricorso di Riccardo Bigon per la doppia squalifica rimediata durante Bologna–Inter. Il ds difeso dall’avvocato Grassani, sarà in panchina contro il Parma. Inoltre nei prossimi giorni ci sarà una gradita sorpresa a Casteldebole. Thierry Henry, nuovo tecnico del Montreal impact, farà infatti visita al centro tecnico rossoblu.