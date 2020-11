Gazzetta – Tocca al jolly Vignato

Oggi al Dall’Ara il Bologna scenderà in campo alle 17:30 contro lo Spezia in Coppa Italia, potrebbe essere l’occasione per vedere Emanuel Vignato titolare.

L’inizio della sua esperienza con i rossoblù racconta una sola presenza da titolare, proprio in Coppa Italia, e 6 da subentrato in campionato. Oggi, Vignato, potrebbe ritrovare posto tra i titolari per dimostrare ulteriormente quanto vale e cercando di replicare la scorsa prestazione in Coppa dove trovo il suo primo gol con il Bologna. Contro la Reggina aveva iniziato a giocare largo a destra per poi spostarsi a sinistra nella ripresa con l’ingresso di Orsolini. In ritiro a Pinzolo, invece, fu spesso provato da trequartista nel ruolo ora occupato dall’insostituibile Soriano. Nel match contro il Cagliari è stato anche schierato da centravanti negli ultimi minuti di partita. L’ex Chievo è in grado di coprire tutti i ruoli dell’attacco, un vero e proprio jolly.

Fonte: Gazzetta