Qui Milan – Tifosi faranno shopping rossoblù in caso di vittoria con la Juve

Alcuni supporters del Milan promettono di acquistare una maglia o un gadget del Bologna in caso di successo con la Juve

Ha suscitato diverso interesse anche fuori da Bologna lo striscione appeso ieri a Casteldebole in vista della partita di domenica contro la Juve ("Diamo un senso a questa stagione, togliamo ai gobbi ogni soddisfazione).

I tifosi milanisti, coinvolti anch'essi nella lotta Champions, si sono scatenati su twitter: il Milan dovrà battere l'Atalanta e sperare in un passo falso della squadra di Pirlo contro il Bologna. E c'è già chi promette acquisti rossoblù in caso di eventuale vittoria di Sinisa Mihajlovic con la Vecchia Signora, con i supporters del Diavolo pronti a comprare un gadget o una maglia del Bologna. Infine, su Instagram Cesare Cremonini ha ricevuto dal club la maglia numero 27, autografata dalla squadra, mostrandola poi in un video girato all'interno del Dall'Ara.