Gazzetta – Thiago Motta non si aspettava il ciclone. Sabato sera avvicinato dai tifosi

Il suo Bologna fatica a fare punti e ad uscire da una situazione difficile di classifica, mentre fuori impazza la contestazione. Il tecnico ha voluto ieri incontrare la dirigenza per approfondire meglio la questione dell'incontro con una delegazione di tifosi a Casteldebole - con il clima che si è acceso settimana scorsa - perché non si aspettava di finire nell'occhio del ciclone in così poco tempo. Si è creato un clima difficile in nemmeno un mese e Motta si è ritrovato in una contestazione consistente subito dopo il suo arrivo post esonero di Sinisa Mihajlovic. Poi sabato sera, secondo quanto riportato da Gazzetta, il tecnico dopo l'uscita in auto dal Dall'Ara sarebbe stato avvicinato da alcuni tifosi scontenti per il pari con la Samp. Niente di trascendentale ma il clima evidentemente è rimasto acceso.