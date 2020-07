Gazzetta – Svanberg titolare, Sinisa chiede una conferma

Le occasioni per mettersi in mostra davanti a Sinisa non mancheranno mai ai rossoblu. Tra i giocatori sul banco di prova c’è sicuramente Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese è reduce dall’ottima prestazione contro l’Atalanta. Spesso però è mancato di continuità e anche incisività in zona gol e l’allenatore del Bologna vuole testarlo, perché le capacità ci sono, ma non sempre riesce a metterle in mostra.

Il ragazzo ha fisico, corsa, grinta e anche un buon tiro, ma non è spesso riuscito a combinare le sue capacità tutte in un colpo solo. Lo scandinavo ha ancora solo 21 anni, il margine di crescita c’è eccome, ma il tecnico serbo chiede di accelerare i tempi per coglierne i dividendi fin da subito. Svanberg ha dimostrato di tenere molto alla propria esperienza bolognese, facendo arrivare in città anche la fidanzata, oggi giocatrice del Bologna femminile. Ora ci si aspetta da Mattias la conferma all’esame di maturità.