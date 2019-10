Gazzetta – Svanberg pronto a sostituire Soriano

Ieri una partitella con i ragazzi della primavera ha visto ricoprire la mattonella di Soriano proprio da Mattias Svanberg. L’Under 21 svedese è ancora a secco di minuti in questa stagione, uno dei pochi insieme a Schouten e Mbaye. Ora la squalifica del numero 21 rossoblu gioca in suo favore e potrebbe concedergli la prima maglia della stagione, addirittura da titolare. Nella sua esperienza in rossoblu finora ha ricoperto tre ruoli diversi: prima mezzala sotto la gestione Inzaghi, poi con Mihajlovic esterno e trequartista. Le sue caratteristiche potrebbero tramutare il 4-2-3-1 in un 4-3-3 puro.

Ieri le prove in campo hanno visto anche l’utilizzo di Destro come prima punta, supportato da Skov Olsen e Palacio sugli esterni. Scelte obbligate, visto il lavoro differenziato di Orsolini e Sansone. C’è ancora tempo per scegliere la formazione di domenica, Sinisa non scioglierà le riserve prima di un paio di giorni. Nel frattempo i rossoblu valutano tutte le opzioni.