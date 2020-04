Gazzetta-Svanberg e Magnusson: che coppia a centrocampo

Una coppia legata da una grande passione, quella per il calcio ma sopratutto quella per i colori rossoblu. Il Bologna può infatti considerarsi ormai presente nel cuore dei due fidanzati Svanberg e Magnusson.

Da una parte lo svedese classe 99,una grande sorpresa nella stagione rossoblu, giocatore duttile e sempre più protagonista del centrocampo rossoblu.

Dall’altra una ragazza che può considerarsi come la vera e propria punta di diamante della formazione femminile. Arrivata per aiutare la squadra rossoblu in un momento non facile, ha già messo in mostra giocate importanti e portato tanta esperienza.

Entrambi centrocampisti di ruolo ed entrambi amatissimi dai tifosi. Fotografati spesso insieme in città non perdono mai l’occasione per ribadire l’amore nei confronti di una piazza capace di accoglierli fin da subito a braccia aperte.

Fonte: Gazzetta dello Sport