Gazzetta – Stipendi, corsa a ostacoli: ecco chi non ha pagato

In Serie A ci sono cinque società che hanno pagato finora solo al mese di agosto: Benevento, Genoa, Lazio, Napoli e Sampdoria.

Nulla di illecito, per ora, visto l’accordo tra i club e la Lega di prorogare la data per il pagamento degli stipendi, considerata la crisi economica dovuta al momento storico. Per tutte le squadre di A, infatti, il primo dicembre scade il termine massimo per saldare gli stipendi del trimetre, ed è dunque corsa contro il tempo per le cinque in arretrato. La Federazione ha inoltre concesso ai club una sorta di tregua fiscale per gli oneri al 16 febbraio. Ci sono Bologna, Crotone, Inter, Parma e Roma che hanno saldato fino a settembre compreso, mentre le restanti dieci hanno saldato anche ottobre.

Fonte-Gazzetta