Gazzetta – Squadra a rapporto da Mihajlovic

Tenere la barra dritta nonostante la brutta scoppola.

Questo sarà il ritornello oggi a Casteldebole quando Sinisa Mihajlovic terrà a rapporto la squadra. Non va bene, per il tecnico, che il Bologna abbia mollato gli ormeggi nel finale, serve non perdere la testa dopo un delicato inizio di stagione condito da tre sconfitte in quattro gare. ‘Sinisa, squadra a rapporto – titola Gazzetta – “Non perdiamo la testa”, le parole del tecnico dopo il 3-4 col Sassuolo. ‘Annata difficile, serve fiducia e reazione. Dopo il 3-2 non c’è stata reazione e ci siamo spenti. Non va bene”. Oggi tutti a rapporto da Sinisa.