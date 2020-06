Gazzetta-Spazio a Dijks e Tomiyasu, Mihaijlovic ritrova la sua difesa

Il Bologna si appresta a ritornare in campo e si prepara alla sfida contro i campioni d’Italia con tutta la squadra al completo. Era da tanto, troppo tempo, che Sinisa Mihaijlovic non aveva a disposizione tutta la squadra per preparare al meglio una partita così delicata come quella contro la Juventus.

Tra tutti i nomi a disposizione del tecnico, quello che spicca maggiormente è sicuramente il nome di Mitchell Dijks, il terzino olandese infatti dopo aver recuperato da un lunghissimo infortunio sembra finalmente pronto per giocarsi le proprie carte in tavola. Aspettato per mesi da Sinisa, insieme a Tomiyasu rappresenta il presente ed il futuro della difesa rossoblu, che vede nei due gli uomini di maggior qualità. Una coppia inedita, pensata e studiata nella mente del tecnico ma incapace di scendere in campo per via dello stop forzato.

Il recupero dell’olandese è da considerarsi quindi come un vero valore aggiunto che insieme alla costanza del giapponese contribuirà a rafforzare un reparto in netto miglioramento.

Fonte: Gazzetta dello Sport