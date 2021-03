Gazzetta – SoumaORO, prestito al “buio” ma grande resa

Il centrale francese è già un affare per il Bologna, che ora lavora al riscatto

Da quando è arrivato sotto le Due Torri, in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, il centrale ex Genoa ha reso più solida e fisica la difesa, diventando il vero e proprio colpo del mercato invernale rossoblù. A essere sinceri, il sogno a Casteldebole era il ritorno di Lyanco, ma vista l'uscita di Denswil c'era bisogno di un intervento urgente e così è arrivato il francese, in rotta con il Lille. Adam ha bruciato le tappe diventando un titolare di questa squadra in temi brevi: esordio con la Juve nel secondo tempo e da lì in avanti nessuno lo ha più tolto dal campo. Prima della sosta ha anche segnato il suo primo gol con il Bfc a Crotone e ora il Bologna studia il riscatto: a quelle cifre sarebbe un vero affare.