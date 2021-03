Gazzetta – Soumaoro e il riscatto: il Bologna accelera per evitare sorprese

Adama Soumaoro, da quando è sbarcato sotto le Due Torri, ha cambiato il volto del Bologna.

Non solo ha portato concretezza e fisicità nella difesa rossoblù, ma ha alleggerito i compiti sia di Danilo che di Skorupski, permettendo anche a Tomiyasu di riprendersi la sua fascia destra. Il club emiliano ha fretta di riscattarlo, visto che dalla Francia qualche club di Ligue-1 sta già pensando a lui per la prossima stagione. Quando è sbarcato a Bologna, Adama è arrivato dal Lille in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 3 milioni di euro. Lui sta bene qua e il club ha già fatto sapere che l’intenzione è quella di riscattarlo. Per l’ex Genoa parlano i numeri: ha giocato nove partite, di cui una da subentrato contro la Juventus, e la sua media voto è più che sufficiente (6.16). Nelle otto partite in cui è stato titolare, i rossoblù hanno totalizzato 11 punti, con una media di 1.37 a partita, più di un terzo dei punti totali. E domani c’è il test-Simy.

Fonte-Gazzetta