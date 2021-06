Gazzetta – Soumaoro, Barrow e Soriano: ecco gli intoccabili rossoblù

I giocatori che sono già sicuri di un posto nella prossima stagione e da cui Sinisa ripartirà

Nel calcio mai dire mai, ma ci sono alcuni giocatori che il Bologna reputa veri e propri "intoccabili". Soltanto offerte con cifre alte/altissime potrebbero far vacillare certi giocatori che il club rossoblù e Sinisa Mihajlovic considerano da base per la ripartenza.

Il primo della lista è Roberto Soriano: 9 gol e 6 assist nella stagione appena conclusa, la migliore della sua carriera. Per Musa Barrow verrà esercitato invece l'obbligo di riscatto, con l'ipotesi di uno spostamento/pagamento di Tomiyasu all'Atalanta, per il quale però il Bologna vuole anche un conguaglio, considerando il valore del giapponese vicino ai 20 milioni di euro. Infine, Adama Soumaoro, arrivato nella finestra invernale e subito promosso a ruolo da titolare: con lui in forma, la difesa è migliorata. Dal 1 luglio sarà tutto rossoblù. Nessun dubbio nemmeno su Vignato, Hickey, Dominguez, De Silvestri, Urbanski, Baldursson e Amey. Tutto da scrivere, invece, il futuro di Nicola Sansone: Mihajlovic lo stima, anche se lo scarso utilizzo in questa stagione potrebbe far riflettere l'ex Villareal.