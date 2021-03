Gazzetta – Sos esperienza

L’ultima da titolare per Rodrigo Palacio risale al 9 gennaio contro il Genoa.

Dopo 8 panchine di fila, El Trenza potrebbe tornare dal primo minuto domani sera, visto anche la stanchezza di Musa Barrow evidenziata contro il Cagliari, tipica di un giovane che da un mese gioca in un ruolo nuovo e mentalmente dispendioso. In mediana si dovrebbe rivedere Poli, complice la squalifica di Schouten e un Dominguez acciaccato, mentre Medel partirà inizialmente dalla panchina, pronto a una staffetta con il capitano rossoblù. Tornerà Danilo al centro della difesa, mentre continuano i problemi per Mitchell Dijks: l’olandese soffre di un affaticamento muscolare e anche ieri ha lavorato a parte.

Fonte-Gazzetta