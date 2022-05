Gazzetta – Soriano vuole rinnovare, la società vuole abbassare il suo ingaggio

Il Bologna è chiamato a ragionare sul futuro dei giocatori in scadenza nel 2023. Come Mattias Svanberg, anche Roberto Soriano andrà in scadenza l’anno prossimo, ma a differenza dello svedese Soriano vorrebbe rimanere, come dichiarato alla...

Il Bologna è chiamato a ragionare sul futuro dei giocatori in scadenza nel 2023. Come Mattias Svanberg, anche Roberto Soriano andrà in scadenza l’anno prossimo, ma a differenza dello svedese Soriano vorrebbe rimanere, come dichiarato alla Gazzetta il mese scorso. Per il capitano rossoblù si pensa a un rinnovo a ribasso come già fatto per Medel e De Silvestri, due senatori come Soriano. L’ingaggio del centrocampista da 1,6 milioni va a scontrarsi con la volontà del club di abbassare il monte ingaggi e quindi dovrebbe arrivare un rinnovo a ribasso, come riportato dalla Gazzetta.

Anche altri rossoblù andranno in scadenza tra un anno, come il portiere Lukasz Skorupski. La società ha già preparato le carte per il rinnovo del polacco fino al 2025 e a breve è attesa la firma. Il terzino Mitchell Dijks, con la partenza di Hickey, avrebbe maggiori possibilità di rimanere, anche lui in scadenza l’anno prossimo. Infine ci sono Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye, per il primo ci sono pochissime chance di rinnovo viste le gerarchie e il suo pesante ingaggio da 1,6 milione; Mbaye è il giocatore che milita nel Bologna da più tempo, anche per lui la fine dell’avventura dovrebbe essere alle porte.