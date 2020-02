Gazzetta – Soriano titolare, Dijks torna oggi

Dopo due settimane vissute ad attendere che l’infermeria si svuotasse, può finalmente tirare un sospiro di sollievo Sinisa Mihajlovic. Tornano infatti arruolabili 7 potenziali titolari: Schouten e Denswil dalla squalifica, più Santander, Skorupski, Sansone, Medel e Soriano. Con il trequartista che ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo e che quindi potrebbe partire titolare domani contro i biancocelesti.

Chi tornerà a Bologna oggi è anche Mitchell Dijks. Il terzino tornerà dall’Olanda in giornata e pianificherà insieme allo staff sanitario un piano di recupero. La prossima settimana seguirà del lavoro differenziato per poi poter tornare disponibile contro la Sampdoria o il Cagliari. Per Roma invece sono previsti intorno ai 150 tifosi rossoblu.