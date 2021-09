Gazzetta – Soriano, la luce del Bologna

Domani duello tra Soriano e Simeone

Da un lato Soriano ha nel Verona la sua vittima preferita in A, quattro gol, ma zero con la maglia del Bologna, dall'altro Simeone ne ha segnati altrettanti in carriera ai rossoblù. E' la regola del quattro. Il primo contro l'Hellas dovrebbe ritornare trequartista, posizione in cui ha segnato 9 gol l'anno scorso, l'altro dovrebbe debuttare dal primo minuto assistito da Caprari e Barak.